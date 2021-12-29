РИАМО - 29 дек. В 2021 году сотрудники Центра управления регионом Подмосковья решили свыше 450 тыс. проблем. С обращениями от граждан работают 122 специалиста из 30 ведомств Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Каждую неделю сотрудники ЦУР Подмосковья помогают отработать примерно 10 тыс. вопросов. Обращения поступают с портала «Добродел», горячей линии губернатора, от ведомств, органов местного самоуправления и из соцсетей. Сообщения направляют ответственному исполнителю.

«Исполнитель оценивает масштаб проблемы и контролирует соблюдение сроков решения. С начала 2021 года отработано более 450 тыс. проблем, причем это те вопросы, которые сами жители отмечали как положительно решенные. Опыт Подмосковья перенимают другие регионы. За 3 года наш ЦУР принял более 200 делегаций», – сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сотрудники ЦУР Подмосковья оперативно выявляют точки напряженности, следят за динамикой отработки жалоб и качеством решения. Кроме того, одним из направлений работы является предотвращение появления подобных проблем в будущем.

Первый в России Центр управления регионом появился в Подмосковье в 2018 году. Он помог наладить быстрое взаимодействие между специалистами министерств и ведомств, исключить бюрократические ступени и ускорить решение проблем жителей. За время работы ЦУР число жалоб от жителей сократилось более чем вдвое.

В январе 2020 года подмосковный ЦУР посетил президент России Владимир Путин. Тогда он поручил создать такую систему во всех субъектах РФ.