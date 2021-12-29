РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Госавтоинспекторы в январе проконтролируют, как водители в подмосковном Красногорске соблюдают правила перевозки детей, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск информирует участников дорожного движения, что 5, 12 и 18 января будут проведены оперативно-профилактические мероприятия «Перевозка пассажиров». На 8, 14 и 21 января запланированы мероприятия по теме «Нетрезвый водитель».

Основной целью оперативно-профилактических мероприятий является пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, в частности, управления транспортом в состоянии опьянения и нарушения правил перевозки пассажиров.

В случае осложнения эпидемиологической обстановки на территории региона даты проведения мероприятий будут откорректированы.