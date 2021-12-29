РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Свыше 30 домов поставили на кадастровый учет в подмосковном Красногорске с начала года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

С начала года в 43 муниципалитетах Московской области на кадастровый учет поставили 517 многоквартирных жилых домов и 299 таунхаусов.

«Постановка дома на кадастровый учет – это важный этап для граждан, так как они могут оформлять права собственности на жилье и совершать с ней юридически значимые действия», - пояснила министр жилищной политики Инна Федотова.

По ее словам, больше всего жилых домов поставили на учет в городском округе Истра – 230 объектов, из них 12 многоквартирных жилых домов и 218 таунхаусов. На втором месте Ленинский городской округ - 73 объекта, в том числе 59 многоквартирных жилых домов и 14 таунхаусов, на третьем – городской округ Мытищи, здесь на учет поставили 57 многоквартирных домов.

Подмосковный Красногорск вошел в первую десятку по этому показателю - 34 дома.