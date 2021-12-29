РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 30 новых случаев Covid-19, общее число заражений с начала пандемии составляет 24 564, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 1 342 случая коронавируса.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 639 270 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 007 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 588 590 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.