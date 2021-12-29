РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Жители подмосковного Красногорска сообщили о подозрительном письме с информацией о якобы выигрыше от сети магазинов «Пятерочка», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Жительница Ирина сообщила корреспонденту «РИАМО в Красногорске» о поступившем на электронную почту письме, в котором сообщалось, что ее «Выручай-карта» победила в розыгрыше «Выручай от «Пятерочки». Чтобы узнать, какой выигрыш полагается победителю, предлагается перейти по ссылке. Женщина заподозрила, что это может быть мошенничеством.

Корреспондент «РИАМО в Красногорске» обратилась на горячую линию сети, чтобы узнать, проводит ли компания подобные розыгрыши без ведома покупателей.

Оператор горячей линии пояснила, что «Пятерочка» проводит только розыгрыш «Миллион желаний», для участия в котором необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении и подтвердить свое согласие с условиями акции. Только после этого в личный кабинет могут приходить сообщения.

«Никаких уведомлений о выигрыше на электронную почту мы не отправляем. Скорее всего, это сообщение от мошенников. Не стоит переходить по приведенной ссылке», – заключила оператор.