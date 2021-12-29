РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Госавтоинспекторы в январе будут проводить рейды по выявлению пьяных водителей за рулем в подмосковном Красногорске, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники батальона 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 января на дорогах будут проводить информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения.

При проведении рейдов инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Полицейские в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения – запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и так далее – водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

Сотрудники Госавтоинспекции также проверят соблюдение правил перевозки детей. С 27 декабря по 9 января инспекторы 11 батальона ДПС при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Ребенок – пассажир, пешеход» также усилят меры и проведут целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение нарушений при перевозке детей, а также соблюдения правил юными пешеходами.

11 батальон контролирует ряд дорог в Красногорске.