РИАМО - 29 дек. Народные гуляния в честь Нового года пройдут на территории 20 парков и площадей в Подмосковье, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«На 20 территориях непосредственно в Новый год будут организованы народные гуляния. В Химках – в парке Толстого, парк «Пехорка» в Балашиха, центральный парк в Ногинске», – сказал Хайкин.

Всего в Подмосковье на новогодних праздниках будут работать 760 катков, 169 лыжных трасс, 160 горок, более 80 мест для зимней рыбалки, 18 горнолыжных курортов, 74 теплые зоны с очагами в парках. Регион украсили 830 праздничных елей.

Ранее Московская область вошла в пятерку лидеров среди участников финала X Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards – 2021». Восемь подмосковных проектов удостоились победы. Фестиваль «Мастерская Рождества» взял Гран-при, лидерами стали еще 2 проекта, четыре – получили «серебро», один занял третье место.