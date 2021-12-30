РИАМО – 30 дек. Жители и гости столицы могут посетить новогодние ярмарки от BY SHOP. Там можно найти абсолютно все, что нужно для Нового года, сообщает пресс-служба компании.

Так, на ярмарках можно приобрести блестящие новогодние шары – одноцветные, разноцветные и с изображениями русских сказочных героев, украшения для интерьера и на елку, например, в виде нежных фей, карнавальные аксессуары и сувениры, ароманаборы и сладости.

На ярмарках также можно купить гирлянду, с помощью которой можно украсить и мебель, и окно, и даже монитор.

Приобрести любые товары можно на сайте и в приложении BY SHOP.

Адреса площадок: ул. Матвеевская, вл. 2; Тверская площадь, ул. Тверская, 8к1; Пересечение ул. Соколово-Мещерской и ул. Юровской; бульвар Дмитрия Донского, вл. 11; ул. Митинская, вл. 31; Коптевский бульвар, 18А.

Видео о ярмарках можно посмотреть по ссылке.