РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В Подольске Новый год можно будет отметить на восьми площадках, в сквере Поколений в 1:00 прогремит салют, сообщает администрация округа.

В новогоднюю ночь жителей и гостей Подольска с 00:00 до 02:00 ждут на концертно-развлекательные программы. Они пройдут в сквере Поколений, парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина (улица Рабочая, 5Б), микрорайоне Кузнечики на бульваре 65-летия Победы, микрорайоне Климовск на Октябрьской площади, микрорайоне Львовский у ДК «Металлург» (улица Горького, 5), в поселке МИС у СДК «Надежда», в поселке Молодежный у СДК «Молодежный», в поселке Быково у СДК «Быково».

Принять участие в традиционном фестивале новогодних карнавальных костюмов жители Подольска разных возрастов смогут на площади Генерала Еремеева у Дворца культуры «Октябрь» (улица Свердлова, 38) 1 января, начало в 15:00.

Развлекательные игровые программы «Новый год в парках округа» пройдут 2, 3, 4, 5, 6 января с 12:00 до 14:00 в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске, в микрорайоне Климовск в парке культуры и отдыха «Дубрава» и детском парке культуры и отдыха на улице Заводской, на Дворцовой площади в поселке Дубровицы. Также с 3 по 7 января с 11:00 до 13:00 на бульваре Юности в Подольске (улица 50 лет ВЛКСМ).

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина Новогоднюю ярмарку жители смогут посетить 5 января, а «НеобыЧАЙный фестиваль» — 8 января. Начало мероприятий в 12:00.

Светлому празднику Рождества Христова 7 января посвятят свое искусство артисты, участвующие в концерте «Шедевры мировой классики к Рождеству», он начнется в 14:00 в концертном зале администрации (улица Кирова, 4). В этот же день состоится праздничный Рождественский вечер в сквере Поколений, начало в 17:00.

Новогодние праздничные представления проходят в учреждениях культуры, спорта и молодежной политики округа. Подробную информацию можно узнать на сайтах учреждений.