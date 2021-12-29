РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В Подольске 20 воспитанникам Подольского городского центра социальной помощи семье и детям вручили подарки в рамках всероссийской акции «Елка желаний», сообщает администрация округа.

Руководители администрации округа, депутаты Мособлдумы и Совета депутатов муниципалитета стали настоящими новогодними волшебниками. Первым поздравил ребят с наступающим Новым годом глава городского округа Подольск Николай Пестов. Он подарил двум мальчикам долгожданные подарки, сенсорный телефон и радиоуправляемый танк Т-34.

«Доброй традицией накануне Нового года стало проведение по инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия» благотворительной акции «Елка желаний». Исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья мы решили с моими коллегами – депутатами Мособлдумы Павлом Максимовичем и Виктором Абрамовым, членами фракции «Единая Россия» в Совете депутатов и заместителями главы администрации округа. Детки ждали синтезатор, говорящую куклу, радиоуправляемого робота, игровую приставку, карточки PECS и другие подарки», — сказал Пестов.

Все пожелания ребят выполнили те, кто несколько дней назад сняли шарики с «Елки желаний» в администрации округа.

«Дети, которые обслуживаются в нашем центре, принимают участие в акции впервые. Это дети-инвалиды из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они с нетерпением и радостью ждут наступления Нового года, и, конечно же, подарков. Исполнение желаний для них стало настоящим сюрпризом», - добавила директор центра Ирина Анищенко.

Подарки также вручили Максимович и Абрамов, замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот, замглавы администрации по строительному комплексу Петр Гапонов, первый заместитель председателя Совета депутатов Любовь Ушанева, депутаты Алексей Никулин, Олег Паскарь, Максим Круглов, Алексей Стулов, Сергей Кулев, Инна Горкавая, Алексей Батин и Виктор Щукин и другие.

«Надеюсь, что у нас получилось исполнить желания детей и наши подарки им понравятся. Конечно, такие акции важны. Наша страна большая, и не все области и районы живут в одинаковом достатке. А для ребенка очень важно не чувствовать себя обделенным. Особенно в такой светлый праздник, как Новый год, который многим дает надежду и веру в лучшее», - уточнил Абрамов.

После торжественной части представители школы волонтеров-аниматоров при Никольском храме Подольска провели с детьми анимационную программу и бумажную дискотеку.