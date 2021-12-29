РИАМО - 29 дек. Порядка 1,3 тыс. дворов будут благоустроены на территории Подмосковья в следующем году, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас в плане благоустройства почти 1,3 тыс. дворов. Данные территории выходили на голосование на «Доброделе», – сказал Хайкин.

Он отметил, что в голосовании приняли участие около 80 тыс. человек. Посмотреть отобранные дворы можно на сайте ведомства, на сайте муниципалитета и на портале «Добродел».

Больше всего дворов благоустроят в Люберцах, Орехово-Зуевском округе и Химках.

Комплексное благоустройство дворов включает обновление детских игровых площадок, обустройство наружного освещения, контейнерных площадок, информационных стендов, асфальтового покрытия, скамеек, урн и озеленения.