РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 дек. Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны вручили сладкие подарки и фрукты детям из детдомов в рамках акции «Дед Мороз специального назначения», сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

В рамках акции росгвардейцы встретились с воспитанниками общеобразовательного учреждения Подмосковья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья «Доверие» и передали им фрукты, сладкие подарочные наборы и необходимые предметы гигиены.

«Для нас стало доброй традицией приезжать к ребятам на праздники, дарить подарки и общаться. В Новый год мы также приехали сюда, к детям, которые остались без попечения родителей, чтобы не только подарить подарки, но и создать атмосферу праздника для них», - сказал начальник Щелковского ОВО Дмитрий Суслин.

Кроме того, вместе с сотрудниками Росгвардии дети водили хоровод, пели песни, читали стихи и участвовали в конкурсах.

На данный момент в образовательном учреждении на постоянной основе проживает и проходит обучение 20 детей, из них 3 девочки.