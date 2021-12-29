РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Арбитражный суд Московской области подтвердил законность постановления Госжилинспекции региона о привлечении к административной ответственности ООО «Красногорская коммунальная система» за грубое нарушение лицензионных требований, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Как сообщила руководитель Госжилинспекции Ольга Федина, в июле 2021 года проверка установила, что «ККС» не передала техническую документацию на дом №7 по улице Вилора Трифонова вновь избранной организации – ООО УК «ЖКХ-Онлайн».

«Данную ситуацию постановление правительства РФ о лицензировании управляющих организаций относит к грубым нарушениям. Управление многоквартирным домом без полного комплекта необходимых документов несет прямую угрозу безопасности и благополучию жителей», – пояснила Федина.

Было выдано предписание об устранении нарушения в течение 3 месяцев. По итогам рассмотрения административного дела Госжилинспекция привлекла ООО «Красногорская коммунальная система» к ответственности по части 3 статьи 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях. Не согласившись с этим, управляющая организация обратилась в Арбитраж.

Однако доводы коммунальщиков суд не принял. В решении отмечено, что 25 декабря 2020 года «ЖКХ-Онлайн» выбрано в качестве управляющей организации на общем собрании собственников МКД. Сведения о признании такого решения недействительны суду не представлены. Уведомление о решении собрания в «ККС» были направлены и, по сведениям «Почты России», ею получены.

С учетом вышеизложенного, суд пришел к выводу, что у ООО «ККС» имелась предусмотренная действующим законодательством обязанность по передаче ООО «УК «ЖКХ-Онлайн» технической документации на дом по улице Вилора Трифонова. Однако данная обязанность не исполнена.

Таким образом, Арбитражный суд решил, что событие и вина «Красногорской коммунальной системы» установлены в полном объеме и подтверждаются материалами дела. Грубое нарушение лицензионных требований наличествует. Ни материальных, ни процессуальных оснований для отмены постановления Госжилинспекции не имеется.