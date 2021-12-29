РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В микрорайоне Климовск Подольска поблагодарили активистов округа, которые украсили свои подъезды к праздникам, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители многоквартирных домов все чаще проявляют активность. Соседи вместе не только организуют субботники и благоустраивают придомовые территории, но и готовятся к праздникам. Так, дружных жителей, совместно украшающих подъезды, становится все больше.

В микрорайоне Климовск, проходя по подъездам, можно зарядиться новогодним настроением в домах по улице Школьной, 50, корпус 6, улице Молодежная, 7, корпус 6 и по улице Серпуховская, 7.