РИАМО - 29 дек. Футбольный тренер из Сербии Марко Николич может стать тренером московского ЦСКА в январе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Тренеру 42 года. Условия его контракта со столичным клубом уже согласованы. Договор может быть подписан в скором времени.

Ранее Николич был главным тренером команды московского «Локомотива», а до этого работал в венгерском «Мехерваре». Кроме того, он был тренером люблянской «Олимпии» и белградского «Партизана».

На сегодняшний день наставником армейцев является Алексей Березуцкий. Его команда находится на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.