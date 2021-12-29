РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско поддержал медиков и пациентов инфекционного стационара Люберецкой областной больницы в ФОКе городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дениско передал врачам фрукты, горячую еду, а тяжелобольным пациентам — средства индивидуальной гигиены.

Предновогоднюю акцию в поддержку медиков, работающих в «красных зонах», «Единая Россия» проводит во всех регионах страны.

«В эти дни партийцы выполняют очень важную и благородную миссию – поддерживают медиков, находящихся на передовой борьбы с Covid-19. Мы стремились радовать врачей, дарить им новогоднее настроение. Спасибо вам за то, что спасаете жизни людей. Нам всем сегодня важно понимать, что от ответственности, самодисциплины каждого из нас зависит, как скоро эпидемия пойдет на спад», — сказал Дениско.

Заведующий стационаром Музаффар Закиров добавил, что сегодня на лечении находятся 153 пациента – занято порядка 80% коек. По его словам, стационар на базе ФОКа в Люберцах был заново открыт в июле 2021 года. В медучреждении работают 127 медсестер и медбратьев, команда врачей — 141 специалист.