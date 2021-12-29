РИАМО - 29 дек. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что заявление в полицию о потерявшемся ребенке в Дубне поступило слишком поздно, поэтому время для спасения 11-летнего мальчика было безвозвратно упущено.
11-летний Максим исчез в Дубне 27 декабря. Мальчик с особенностями развития перепутал автобус, сел не на тот маршрут, вышел и заблудился. Его тело нашли на пустыре в районе реки Южная Канава. Ребенок погиб от обморожения.
Мишонова отметила, что в связи с особенностями своего заболевания, ребенок не мог выйти на контакт и попросить взрослых о помощи.
Детский омбудсмен призвала всех родителей в случае пропажи ребенка незамедлительно обращаться в полицию и сразу звонить на горячую линию «Лизы Алерт». В таких ситуациях ни в коем случае нельзя терять время.
Замерзший насмерть мальчик из Дубны был из неблагополучной семьи>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии