РИАМО - 29 дек. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что заявление в полицию о потерявшемся ребенке в Дубне поступило слишком поздно, поэтому время для спасения 11-летнего мальчика было безвозвратно упущено.

11-летний Максим исчез в Дубне 27 декабря. Мальчик с особенностями развития перепутал автобус, сел не на тот маршрут, вышел и заблудился. Его тело нашли на пустыре в районе реки Южная Канава. Ребенок погиб от обморожения.

Мишонова отметила, что в связи с особенностями своего заболевания, ребенок не мог выйти на контакт и попросить взрослых о помощи.

«Школа уведомила родственников мальчика, отчима, о том, что ребенка нет в школе. Потом были предприняты поиски. Но, к сожалению, заявление в полицию поступило только в 17:20. Тогда были организованы дополнительные поиски, привлечены волонтеры «Лизы Алерт». Представляется, что обращение поступило в полицию слишком поздно, было упущено драгоценное время», – сказала Мишонова.

Детский омбудсмен призвала всех родителей в случае пропажи ребенка незамедлительно обращаться в полицию и сразу звонить на горячую линию «Лизы Алерт». В таких ситуациях ни в коем случае нельзя терять время.

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