РИАМО - 29 дек. В 2021 году в Москве было расселено 69 домов, в которых проживало свыше 13 тыс. человек. Под заселение было передано 73 новых дома, куда уже переселяются жители 198 домов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Наибольшее число домов было расселено на востоке и северо-востоке Москвы. Также расселили дома на западе, юго-западе и юго-востоке Москвы.

«На данный момент с начала реализации программы реновации передано под заселение 149 новостроек. Предложения новых квартир получили 69,7 тыс. жителей, проживающих в 421 доме», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации стартовала в Москве в августе 2017 года. Она коснется около 1 млн жителей. Для реализации программы было выбрано 534 «стартовые» площадки.

Переселение по реновации в 2021 году стартовало в 29 районах Москвы>>