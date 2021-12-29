РИАМО - 29 дек. В Подмосковье много интересных мест для отдыха, но наиболее привлекают Зарайск, благоустроенное озеро в Краснознаменске, парк «Кривякино» в Воскресенске и парк «Малевич», сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего в Подмосковье за прошедший год благоустроили 40 общественных территорий, 18 парков и 9 лесопарков.

«Я радуюсь, когда мы открываем благоустроенную территорию, когда я вижу счастливые лица детей. Мне очень понравился Краснозаменск, благоустройство озера, очень люблю парк «Кривякино» в Воскресенске, а также Егорьевск. В Кашире открылась улица, в Зарайске появились два новых сквера потрясающих», – сказал Хайкин.

Он отметил, что очень привлекает для отдыха парк «Малевич» и открытый каток в Домодедове.

На новогодних праздниках также интересно побывать в Коломне, Серпухове, Орехово-Зуеве и Солнечногорске – на озере Сенеж, отметил министр.

Ранее Хайкин сообщал, что бесплатные точки доступа Wi-Fi, новые уличные фонари, детские и спортивные площадки, а также пункты проката появятся в лесопарках Подмосковья.

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