РИАМО – 29 дек. МегаФон и Nlogic создали бота знаменитого британского премьер-министра. Виртуального Черчилля помогла создать нейросеть, которая обучалась на книгах политика. По словам разработчиков, эта технология позволит в будущем изменить представление о поисковых системах.

Бота разработали специально для РБК. Издание взяло у «оцифрованного» англичанина интервью бот Черчилля ответил на вопросы о политике, экономике, валюте, воспитании молодого поколения и т. д.

«Коренная проблема современной экономики — странное несоответствие между силами потребления и силами производства. Я убежден, что разумное и экономное ведение хозяйства, как личного, так и общенационального, пойдет нашей экономике на пользу», — ответил цифровой Черчилль на вопрос о базисе экономики.

Бот разработали с помощью семантической модели на основе сиамских сетей и архитектуры BERT, которые были обучены на нескольких десятках книг политика. Бот отвечал на вопросы, используя действительные опубликованные высказывания Черчилля.

Как рассказали эксперты МегаФон и Nlogic, при разработке первой версии бота возникли проблемы. Вначале цифровой Черчилль создавал впечатление, будто он хочет уйти от ответа на вопрос. Кроме того, бот путал факты. Тогда разработчики решили использовать фактчек. Акцент был сделан на том, что бы бот мог подтвердить свой ответ отсылкой к источнику. Затем был создан датасет из нескольких тысяч вопросов. Бот отвечал на вопросы, а разработчики обрабатывали ответы, отмечая, где нейросеть хорошо ответила на вопрос, а где плохо.

После этого речь цифрового Черчилля стали приближать к речи живого человека. Для этого было собрано несколько типов вводных конструкций для разных повествований.

Разработчики отмечают, что благодаря этой технологии в будущем может измениться представление о поисковых системах. Модель поиска через строку для ввода запроса и появления после этого списка ссылок является устаревшей. Ее заменят боты. Они смогут обрабатывать запрос, отбирать нужные результаты из ряда источников, компилировать их в единый связный текст – аналогично работе живого ассистента.

Схожие технологии применяются в решениях МегаФона для бизнеса. Так, сервис «Цифровой юрист» работает на основе нейросети и технологии оптического распознавания символов. Сотрудник дает сервису задачу, бот обрабатывает запрос, добавляет информацию из корпоративной базы поставщиков и присылает готовый черновик договора. Иногда его даже не нужно поправлять. Время на подготовку документа уменьшается с получаса до 2-5 минут.

Такие проекты опираются на семантический поисковик, который настроен на функционирование в определенной тематике. Так, бот для составления договоров обучался на корпоративных базах и документах, бот Черчилля опирается на труды политика.