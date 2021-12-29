РИАМО - 29 дек. В 2021 году в Подмосковье было проложено почти 400 км линий освещения и установлено свыше 12 тыс. фонарей, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Всего за прошедший год в рамках программы «Светлый город» установлено более 12 тысяч светильников, 380 километров линий освещения», - заявил Хайкин

Ранее он рассказал, что новое освещение обустроили на 259 улицах, в 69 дворах и 6 скверах.

Кроме того, за год в регионе на 18 объектах появилась архитектурно-художественная подсветка. В их числе Музей печати, здания на площади Ленина в Серпухове, Советской площади в Клину, площади Революции в Зарайске и Ильинская церковь.