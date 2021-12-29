РИАМО - 29 дек. Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов из 10 возможных днем в среду. Согласно прогнозу, 8-балльная загруженность дорог продержится до 19 часов вечера, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Наибольшие дорожные заторы традиционно образовались на ТТК и Садовом кольце. Значительно затруднено движение почти на всех дорогах и набережных в центре города.

Водители стоят в пробках на дорогах возле станций метро «Университет», «Таганская», «Беговая» и «Тульская».

Также крупные автомобильные заторы отмечаются на шоссе Энтузиастов, Большой Семеновской улице, Новорязанской улице, Каланчевской улице, Новолужнецком проезде, на проспекте Вернадского и Ленинском проспекте.

Согласно прогнозу, 8-балльные пробки продержатся в городе до 19 часов. К 20 часам загруженность дорог составит 6 баллов, а к 21 часу – 5 баллов.

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