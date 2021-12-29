РИАМО - 29 дек. Назальная форма отечественной Covid-вакцины «Спутник V» будет доступна в первом квартале 2022 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее заявление сделал российский Центр им. Н.Ф. Гамалеи в Twitter.

Новая форма вакцины будет эффективна против нового штамма «омикрон». При этом препарат не только обеспечивает организм защитой от этого варианта вируса, но и предотвращает распространение «омикрона».

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, созданная на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Она сейчас одобрена в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.

В РФ также зарегистрированы следующие вакцины от Covid-19: «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

В России выявили 41 зараженного новым штаммом Covid-19. Эту мутацию впервые обнаружили в ноябре в ЮАР и Ботсване. Сейчас «омикрон» активно распространился в Европе. У зараженных данным штаммов врачи отмечают слабость и повышенную утомляемость.

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