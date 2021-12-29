РИАМО - 29 дек. Столичные полицейские задержали членов организованной преступной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности. На теневых сделках злоумышленники заработали более 26 млн рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Участники преступной группы предоставляли гражданам и юрлицам услуги по кассовому обслуживанию, не имея соответствующей лицензии.

«В криминальной схеме было задействовано свыше двухсот подконтрольных сообщникам компаний-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За свою деятельность злоумышленники забирали 15% от поступивших к ним средств. По предварительной информации, таким образом они заработали более 26 млн рублей. В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело.

По адресам проживания теневых банкиров было проведено 13 обысков. Правоохранители изъяли компьютерную технику, печати фиктивных организаций, финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение.

«В настоящее время предполагаемому организатору – 35-летней москвичке, а также четверым ее сообщникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, продолжаются», – сообщила Волк.

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