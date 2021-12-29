РИАМО - 29 дек. Бесплатные точки доступа Wi-Fi, новые уличные фонари, детские и спортивные площадки, а также пункты проката появятся в лесопарках Подмосковья в рамках работ по благоустройству, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, из 600 предложенных территорий были выбраны 50 на ближайшие 5 лет. Это те лесопарки, где уже было стихийное благоустройство или благоустройство времен СССР.

«Это чувствительная тема. Мы разработали определенные стандарты. Все будет зависеть от общественного совета лесопарков и жителей. Там не будет капитального строительства», – сказал Хайкин.

По его словам, стандарт включает входную группу, где будут располагаться кафе, туалеты и пункты проката. Будет обеспечено освещение и камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион». Также в лесопарках установят урны, спортивные и детские площадки.

«Наша задача на территориях сохранить чистоту. <...> Зоны барбекю не входят в стандарт, их будут организовывать там, где есть запрос от жителей», – уточнил министр.

Он отметил, что на территории лесопарков обязательно будет бесплатный доступ к интернету через беспроводные точки Wi-Fi.

В этом году в регионе уже благоустроили первые 9 парков, еще 19 лесопарков будут благоустроены в следующие 2 года.