РИАМО - 29 дек. Сведения об ООО «АР-ГО» не будут включаться в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение приняло подмосковное УФАС, сообщает пресс-служба ведомства.

С жалобой на компанию обратилась администрация округа Истра. Причиной стал отказ от исполнения контракта в одностороннем порядке. Контракт предполагал установку комплекта оборудования искусственного покрытия футбольного поля и оснащение системой подогрева поля, установку оборудования для легкой атлетики и для устройства беговых дорожек на стадионе СК «Гучково».

Компания предоставила антимонопольной службе документы и сведения, подтверждающие факт отправки заказчику претензии о неисполнении им обязательств. Общество не получило необходимые материалы и оборудование, в связи с чем работы были приостановлены.

Управление ознакомилось с документами и не нашло подтверждения недобросовестности компании. Заказчик обратился в арбитражный суд Москвы, но в удовлетворении требований ему было отказано.

Суд поддержал решение УФАС Подмосковья по жалобе компании «7ДЖИ»>>