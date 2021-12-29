РИАМО – 29 дек. МегаФон, группа ВТБ и «МегаФон 1440» подписали соглашение, согласно которому ВТБ войдет в состав участников проекта по созданию низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных, сообщает пресс-служба МегаФона.

Основной задачей проекта станет создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Благодаря этой системе будет обеспечено глобальное покрытие всей территории РФ и мира. Фокус будет сделан на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

С декабря этого года «МегаФон 1440» начинает трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства, которая нужна для создания низкоорбитальной спутниковой системы. Участие инвестора – ВТБ – стало важным этапом дальнейшего развития проекта. В течение года у проекта кратно вырастет число существующих команд разработки, будут созданы новые технологические и производственные подразделения.

В результате сделки МегаФон сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%. ВТБ получит 15%. 10% будет у команды «МегаФона 1440» - Алексея Шелобкова, Артема Икоева, Сергея Столярова. Представитель ВТБ станет членом совета директоров «МегаФона 1440». Банк вложит в проект 2 млрд руб.

«Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных – амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики», - сказал первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Гендиректор «МегаФона 1440» Алексей Шелобков отметил, что за год работы сформировался костяк исследовательской команды, были получены первые существенные результаты. Сейчас вместе с моделированием целевой космической системы запускается разработка всех ее ключевых элементов, в которые входят абонентские терминалы, космические аппараты, наземная инфраструктура и т.д. В ноябре по решению ГКРЧ проекту выделили нужные полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в РФ.

Шелобков добавил, что теперь команда переходит к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других государствах.