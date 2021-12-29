РИАМО - 29 дек. На семью погибшего от холода в Дубне 11-летнего мальчика регулярно поступали жалобы от соседей, но родители отбивались от надзорных органов, пишет kp.ru.

11-летний Максим утром 27 декабря пошел в школу, но не добрался до нее. Ребенок, у которого было диагностировано отставание в развитии, перепутал автобус и вышел на незнакомой остановке. После этого он забрел на заснеженный пустырь, где насмерть замерз.

По факту произошедшего проверку начали прокуратура и следственное управление. На допрос были вызваны родители ребенка и свидетели. Как выяснилось позже, ребенок воспитывался в неблагополучной семье. Всего там было пятеро детей: три девочки и два мальчика.

«Семья, мягко говоря, сама по себе непростая. Пятеро детей, в квартире они живут вместе с отцом, матерью и ее любовником. На них неоднократно соседи писали жалобы в опеку и ПДН. Семья была на учете. Но когда проверяющие приходили, их либо не пускали в квартиру, либо пускали со скандалом», — сказали волонтеры, участвовавшие в поисках ребенка.

По их словам, в квартире была еда и кровати у всех детей, но вот сами родители, что называется, «блаженные». Мать вообще долгое время не соглашалась отдавать ребенка в коррекционный класс, но при этом и сама не особо участвовала в его развитии.

Замерзший насмерть мальчик из Дубны был из неблагополучной семьи>>