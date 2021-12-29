РИАМО - 29 дек. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение УФАС Подмосковья относительно нарушения закона о контрактной системе. С жалобой в управление обратилось ООО «7ДЖИ», сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

В своем обращении компания пожаловалась на действия МКУ «Центр торгов» при определении поставщика в рамках аукциона на оказание услуг по передаче права на объект интеллектуальной собственности на использование лицензионного программного обеспечения для ЭВМ «Программа для создания (управления) официальным сайтом образовательной организации».

Управление сочло жалобу компании необоснованной и не нашло нарушений в действиях МКУ.

Общество такое решение не удовлетворило, и оно обратилось в суд. Однако суд отказал компании в удовлетворении требований.