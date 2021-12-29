РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Стал известен график работы отделений Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в период новогодних праздников, его разместили на официальном сайте администрации горокруга.

30 декабря отделения МФЦ будут работать с 8:00 до 20:00 только на выдачу готовых результатов и предоставление комплексных услуг «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка».

31 декабря с 9:00 до 19:00 в отделении «Красный кит» по адресу: Красногорск, ул. Ленина, д. 2 можно будет получить разрешение на захоронение. С 4 по 6 января такие разрешения можно будет получить в территориально обособленном структурном подразделении «Морг» по адресу: Красногорск, ул. Карбышева, д. 6 – с 9:00 до 16:00 и в отделении «Парк-2» (Красногорск, ул. Дачная, д. 11А) - с 9:00 до 19:00.

9 января будут работать отделения МФЦ «Парк-2», «Красный кит», «Твой дом».

С 10 января все отделения МФЦ вернутся к работе в обычном режиме.