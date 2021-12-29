РИАМО - 29 дек. В Подмосковье утверждены тарифы на электроэнергию на 2022 год. В первом полугодии платеж за электроэнергию в Московской области не изменится. Об этом сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам региона.

Во втором полугодии 2022 года тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в домах с газовой плитой, вырастет на 4% или 24 копейки и будет равняться 6,17 руб./кВт*ч. Это ниже уровня инфляции и индекса роста тарифов для населения, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития РФ.

Скидка (понижающий коэффициент - ред.) для населения, проживающего в сельской местности, будет сохранена на уровне прошло года в размере 30%. Это крайне важный показатель для Московской области, ведь треть населения проживает именно на такой территории. При этом для жителей села тариф на электричество вырастет во втором полугодии 2022 года всего на 17 копеек и составит 4,32 руб/кВт*ч.

Скидка для населения, проживающего в домах с электроплитами, будет немного уменьшена с 1 июля 2022 года: она составит 25,5% и тариф во втором полугодии 2022 года составит 4,60 руб/кВт*ч.

Во втором полугодии следующего года сохранится выгода от использования многотарифных счетчиков, где объем потребляемой энергии зависит от времени суток.

С 1 июля 2022 года тарифы, дифференцированные по зонам суток, увеличатся от 4% (дневная) до 6,4% (ночная). При использовании трехзонного счетчика ночной тариф обладателей газовых плит будет равен 2,82 руб/кВт*ч, что почти в трое дешевле тарифа пиковой зоны. Ночной тариф составит 2,11 руб/кВт*ч, а для жителей в сельской местности – всего 2,00 руб/кВт*ч.

Тарифы для населения утверждены распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 20 декабря 2021 года «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2022 год».