РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. «Водоканал» подмосковного Подольска планирует установить 4 базовые станции водоучета в 2022 году, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Очередная базовая станция Waviot (водоучета) была смонтирована и введена в действие на днях в микрорайоне Климовск. Это расширило зону действия автоматизированной системы учета воды в части Гривно, поселке Молодежный и в прилегающих деревнях.

В 2022 году в Подольске планируется установка еще 4​ базовых станций. Основой технологии автоматизации системы водоучета стали программные продукты и приборы учета компании Waviot. Технология применяется в расчетах по прямым договорам с абонентами на водоснабжение и водоотведение. Счетчик передает данные, а принимающая станция позволяет собирать их в диапазоне до 10 км.

Данная система учета имеет ряд преимуществ: прозрачность информации, как для абонентов, так и для предприятия, «умные» счетчики передают данные автоматически, не нужно отправлять их вручную, возможность анализа суточного и почасового водопотребления абонентом с целью снижения непроизводительных потерь воды и за счет этого снижение платы за нее. Узнать о ней можно по телефонам: 8(496)754-64-88, 8(496)757-36-63 или 8(496)750-04-88.