РИАМО - 29 дек. Подмосковное УФАС России признало действия АО «Загорская ГАЭС-2» при проведении аукциона нарушением. Действия руководства организации противоречили закону о закупках, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Жалобу на организацию подало АО «БСК». По сообщению компании, руководство гидроаккумулирующей электростанции нарушило закон о закупках при проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по переконсервации генераторов-двигателей и насос-турбинного оборудования.

Подмосковное УФАС России рассмотрело жалобу, признало ее обоснованной и выдало АО «Загорская ГАЭС-2» обязательное для исполнения предписание.

Организация не согласилась с принятым решением и обратилась в суд. Арбитражный суд Москвы отказал ей в удовлетворении требований и признал решение подмосковного УФАС России законным.