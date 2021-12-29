РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Стало известно, как в новогодние выходные будет работать похоронная служба подмосковного Красногорска. Соответствующий график разместили в Telegram-канале администрации округа.

В последний день нынешнего года МКУ «Красногорская похоронная служба» будет работать с 9:00 до 17:00.

1, 2, 7 и 8 января в учреждении выходные дни.

С 3 по 5 и 9 января служба будет работать с 9:00 до 18:00, а 6 января – до 17:00. Во все рабочие дни перерыв на обед - с 13:00 до 14:00.

МКУ «КПС» является уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела. Служба находится по адресу: Красногорск, ул. Комсомольская, д. 31. Телефон: 8(499)673-44-96.