РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 дек. На реке Клязьма в подмосковном Королеве начали очистку русла, сообщает пресс-служба городской администрации.

На Клязьме продолжается очистка русла реки, на берегу уже появилась тяжелая техника. Рабочие проводят очистку русла реки. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» при поддержке губернатора Московской области и правительства региона.

План работ разделен на 3 основные зоны - в Королеве, Мытищах и в городском округе Пушкинский. В каждом муниципалитете очистка будет проходить поэтапно, на 24 участках. В Мытищах расположены 1-5 участки, в городском округе Пушкинский - 6-12 участки, в Королеве расположены 22-24 участки.

По плану рабочие будут извлекать из воды упавшие деревья и сучья, также они вывезут строительные, бытовые и древесные остатки на полигон, расчистят русла реки от донных отложений, проведут рекультивацию нарушенных при расчистке участков.

Все работы будут проводиться на основании результатов инженерных изысканий и в соответствии со статьей 52.3 Водного Кодекса РФ. Все проектные решения направлены на улучшение экологического и санитарного состояния водотока и прилегающей территории.