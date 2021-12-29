РИАМО - 29 дек. В столице с начала 2021 года закрыли 55 нелегальных игорных заведений. 18 из них были расположены в квартирах граждан, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Среди закрытых объектов в городе выявили нелегальные казино и залы игровых автоматов. Также в 41 заведении была пресечена деятельность по организации запрещенных азартных игр через интернет. В отношении организаторов нелегального бизнеса возбуждено 43 уголовных дела.

Помимо закрытия самих заведений, также изымалось игровое оборудование. С начала года было изъято 1123 единицы оборудования, в том числе 37 игровых столов и 73 игровых автоматов.

Специалисты департамента координировали утилизацию оборудования, которое не являлось доказательством по уголовным делам и административным производствам. Всего в 2021 году на утилизацию направили 1881 единицу игрового оборудования.

Особое внимание уделяется пресечению незаконных азартных игр в букмекерских конторах под видом ставок на спорт. Такое нарушение законодательства выявлено в 9 заведениях. Работа по контролю объектов азартных игр и лотерей, а также взаимодействие с правоохранителями будет продолжено.