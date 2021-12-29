РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. «Водоканал» подмосковного Подольска установил новую станцию водоучета в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Очередная базовая станция Waviot (водоучета) была смонтирована и введена в действие 28 декабря​ в микрорайоне Климовск по адресу: Октябрьский пер., 27. Это расширило зону действия автоматизированной системы учета воды в части «Гривно», поселке Молодежный и в прилегающих деревнях.

Станция стала восьмой, установленной и введенной в эксплуатацию работниками МУП «Водоканал». Автоматизированная система водоучета охватывает территории Подольска, Климовска, поселка МИС и другие населенные пункты.

Данная система учета имеет ряд преимуществ: прозрачность информации как для абонентов, так и для предприятия, «умные» счетчики передают данные автоматически, не нужно отправлять их вручную, возможность анализа суточного и почасового водопотребления абонентом с целью снижения непроизводительных потерь воды и за счет этого снижение платы за нее. Узнать о ней можно по телефонам: 8(496)754-64-88, 8(496)757-36-63 или 8(496)750-04-88.