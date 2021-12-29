РИАМО - 29 дек. Московское областное УФАС России внесло сведения об ООО «КлиматСпецПроект-монтаж» в реестр недобросовестных поставщиков. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал это решение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Обращение о признании организации недобросовестным поставщиком направило руководство Электрогорской городской больницы. ООО «КлиматСпецПроект-монтаж» в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта по строительно-монтажным работам.

Подмосковное УФАС России рассмотрело обращение руководства больницы, признало действия организации не соответствующими закону, а сведения о «КлиматСпецПроект-монтаж» — подлежащими внесению в реестр недобросовестных поставщиков.

Руководство компании не согласилось с принятым решением и обратилось в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении требований организации и подтвердил законность и обоснованность принятого УФАС решения.

Суд поддержал решение подмосковного УФАС по делу ООО «Медикал Групп»>>