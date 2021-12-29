РИАМО - 29 дек. По решению суда хостелы на окраине Долгопрудного, которые были построены незаконно и доставляли неудобства местным жителям, идут под снос, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области во «ВКонтакте».

«Несмотря на проблемы, связанные с судебными процессами, за последние 2 месяца мы уже с десяток таких хостелов снесли полностью, экскаватором. Все средства, затраченные на этот снос, собственники, естественно, будут нам выплачивать», - сказал первый замруководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Владимир Герасименко.

Такая практика в регионе будет и дальше распространяться на все общежития, которые были организованы нелегально.

Ранее Главное управление региональной безопасности Подмосковья поставило на особый контроль вопрос выявления строящихся и действующих незаконных хостелов, а также снос тех объектов, которые были возведены без разрешительной документации.