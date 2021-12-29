РИАМО - 29 дек. Сотрудники полиции Ленинского городского округа получили письмо 10-летнего Матвея Филатова, который просил Деда Мороза помочь ему стать полицейским. Правоохранители исполнили мечту ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В своем письме Матвей рассказал зимнему волшебнику, что у него уже есть форма с шевронами и погонами, а также поделился пожеланием «прокатиться на машине с мигалкой». Полицейские решили исполнить его мечту и для этого направились к ребенку домой. Матвей продемонстрировал свою форму и коллекцию игрушечных машин, одна из которых была полицейской.

Затем на служебной машине с проблесковыми маячками Матвей прибыл в отдел полиции. По пути туда он поздравил жителей города с наступающими новогодними праздниками через громкоговорящее устройство. Сотрудники УМВД провели для ребенка экскурсию, показали Дежурную часть и отдел кинологической службы, а также познакомили со служебными собаками.

По завершению этой встречи сотрудники полиции и член Общественного совета при УМВД Дмитрий Гашев вручили Матвею подарки и пожелали успехов.