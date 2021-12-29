РИАМО - 29 дек. Причиной инцидента в жилом доме №27, к. 2 на улице Героев Панфиловцев в Москве является не бытовой газ, а самодельная пиротехника, сообщает пресс-служба «Мосгаза».

Аварийная заявка поступила в Центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз» поступила в 13:47. Специалисты оперативно приехали на место происшествия и осмотрели квартиру в пятиэтажном доме.

«Происшествие не имеет отношения к бытовому газу, а причиной хлопка стало несанкционированное использование самодельной пиротехники», – сообщили в ведомстве.

Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена. Угрозы для жильцов нет. Технический осмотр газового оборудования и газовых приборов в доме проводили в июле 2021 года.

Ранее СМИ сообщили, что взрыв прогремел в квартире на северо‑западе города. Предполагается, что происшествие случилось на кухне. Сама квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома. Предварительно, в результате произошедшего есть один пострадавший.

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