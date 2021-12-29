РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В государственном музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» в новой Москве со 2 по 9 января пройдет ежегодный фестиваль «Новогодние каникулы в Остафьеве», сообщает пресс-служба музея.

В программу фестиваля вошли спектакли, концерты, мастер-классы, веселые игры, конкурсы, потешки, тесла-шоу, соревнования с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми персонажами сказок. Также детей познакомят с любимыми композиторами владельцев усадьбы на экскурсии «Музыкальное Остафьево». В ходе образовательной программы «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге. Новогодняя открытка» все желающие смогут узнать историю письменных принадлежностей и приобщиться к культуре написания писем в XIX веке.

В уличную программу включили хоровод вокруг новогодней елки на круглом лугу Остафьевского парка, карнавалы, файер-шоу, аттракционы и разнообразные игры на территории усадьбы.

В музее юные зрители смогут посмотреть спектакли о приключениях Снегурочки в лесу, Анны и Эльзы из Эрендейла и Волшебной снежинки.

Добрый интерактивный спектакль «Снегурочка» расскажет о лесных жителях, которые не бросили внучку Деда Мороза в лесу. Это история о дружбе, взаимопомощи и о том, как добро всегда побеждает зло.

Спектакль «Новогодние приключения Анны и Эльзы» расскажет о поиске пропавших новогодних часов. По сюжету в стране принцесс холодного сердца Эрендейл готовятся праздновать Новый Год. Снеговик Олаф отправляется по заданию Эльзы принести главные Новогодние часы, без которых праздник не наступит. Сильной бурей снеговика вместе с часами унесло в чужие края. Все детали часов оказались потеряны и разбросаны по дальним странам. Анна и Эльза отправляются на поиски пропавших деталей. На помощь им приходит главный Новогодний волшебник. Вместе с дедушкой Морозом принцессы собирают все детали часов и спасают Новый год.

В спектакле «Тайны волшебной снежинки» детей ждет встреча с добрым эльфом, Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вместе с детишками придумывают план, как остановить злобного эльфа, похитившего Снежинку, без которой Новый год не состоится.

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