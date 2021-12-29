РИАМО - 29 дек. Около 200 купелей планируют организовать в Подмосковье на Крещение, у мест купания будут созданы комфортные условия, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Мы готовимся к Крещению, (будет организовано – ред.) 200 купелей. Наша задача - каждый год делать лучше, чем в прошлом», - сказал Хайкин.

Он отметил, что главное со стороны властей — создать комфортные условия. Будут теплые раздевалки, горячий чай.

«Мы благоустроили настоящую святыню – «Гремячий ключ», там сделаны дорога, парковка, сделан туалет», - заключил Хайкин.