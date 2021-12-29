РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Дед Мороз встретится с юными жителями подмосковного Красногорска в замке Снежной королевы в среду, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

«Дед Мороз в замке Снежной королевы на территории детского городка «Сказочный» будет ждать всех в 16:00, ведь этой зимой он еще не успел послушать новогодние стихотворения от гостей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительная запись не требуется. Вход в порядке в живой очереди.

Замок Снежной королевы расположен у входа в детский городок со стороны Волоколамского шоссе.