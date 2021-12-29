РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Пассажиров станции МЦД-2 Нахабино в подмосковном Красногорске поздравили с наступающим Новым годом и угостили мандаринами, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

В среду на станциях МЦД-2 Нахабино было по-настоящему празднично. Дед Мороз, Снегурочка и волонтеры с песнями, мандаринами и новогодними поздравлениями встречали пассажиров на станции Нахабино и в электричках, курсирующих по Красногорску.

«Едем мы в электричке на работу, и тут в вагон входят Дед Мороз со Снегурочкой. Они не только развеселили весь вагон, но еще и раздавали подарки. Как загадку разгадаешь, мандаринку получаешь. Подняли настроение на весь день», - поделилась пассажирка Виталина Попова.