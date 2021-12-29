РИАМО - 29 дек. За осеннюю сессию в Московском парламентском центре провели 73 мероприятия, 90% из них было организовано онлайн, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

В среду в Мосгордуме проходит заключительное заседание осенней парламентской сессии 2021 года. На повестке дня у депутатов находятся 8 тем для рассмотрения.

Депутаты планируют рассмотреть 3 проекта законов Москвы и 5 проектов постановлений Мосгордумы. Если повестка дня будет пройдена, за всю осеннюю сессию 2021 года заседателями будет рассмотрено 92 вопроса, в том числе 46 законов города и 38 постановлений парламента.

«В течение осенней сессии в Московском парламентском центре прошло 73 различных мероприятия, в том числе 58 заседаний комиссий думы, 2 заседания рабочих групп столичного парламента. 90% мероприятий проводились в дистанционном формате», – написал Шапошников на своей странице в Facebook.

С начала осени депутатам поступило свыше 16,5 тыс. письменных обращений граждан, было дано 14 тыс. ответов. Также за это время депутаты Мосгордумы провели 120 приемов.