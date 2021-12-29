РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Объем инвестиций в экономику Люберец за 2021 год составил более 48 млрд рублей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий на новогоднем празднике во Дворце спорта «Триумф».

«Несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, в уходящем 2021 году нам многое удалось сделать: стабилизировать экономику, сохранить работу промышленных и торговых предприятий. В этом году объем привлеченных инвестиций составил 48,8 млрд рублей», — сказал Ружицкий.

По его словам, в Люберцах продолжается ремонт и строительство дорог, обновление системы ЖКХ, возведение школ, детских садов, спортивных объектов, ремонт подъездов и дворов, благоустройство парков и общественных пространств.

«В этом году проведены работы по обустройству парка Лапса. С каждым годом преображается парк «Малаховское озеро». Мы стараемся делать все, чтобы вам было уютно, комфортно и интересно в Люберцах. Хочу искренне поблагодарить правительство Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева за всестороннюю помощь и поддержку. Отдельные слова благодарности – депутату Госдумы Роману Терюшкову и депутатам Мособлдумы Лидии Антоновой, Игорю Коханому и Дмитрию Дениско. И, конечно же, я говорю «спасибо» вам, нашим жителям! Без вашего участия нам было бы сложнее реализовать все задуманное», — добавил Ружицкий.

Глава муниципалитета поздравил жителей и гостей мероприятия с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, любви, радости, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Пусть будут счастливы ваши родные и близкие, а в доме царят мир и согласие. Пусть обходят стороной все ненастья и беды», — сказал Ружицкий.

Во Дворце спорта организовали театрализованное представление. Праздник завершился выступлением певца Влада Сташевского.