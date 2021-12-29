РИАМО - 29 дек. Строительство станции Большой кольцевой линии метро «Кленовый бульвар» завершено на 54%. Она будет пролегать под одним из столичных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Будущая станция появится в районе Нагатинский у примыкания Кленового бульвара к Коломенской улице. Рядом с ней находится музей-заповедник «Коломенское» с Храмом Вознесения – объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чтобы сократить к минимуму влияние метро на территорию музея-заповедника, проектировщики расположили станцию за пределами парка, а тоннели не будут пролегать под его центральной частью. При этом расстояние от парка до станции метро составляет всего 300 м.

Облик станции разработали специалисты архитектурного бюро ARCHSLON, которое стало победителем международного конкурса. Станция получит лаконичный дизайн: на своде потолка будет создан силуэт, характерный для традиционных элементов русского зодчества, а на стенах будут установлены зеркальные элементы.

«Кленовый бульвар» войдет в восточный участок Большого кольца от станции «Каширская» до «Нижегородской», который обеспечит транспортную доступность районов с более чем 450 тыс. жителей.