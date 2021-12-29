РИАМО - 29 дек. За прошедшую неделю в Подмосковье 78 врачей получили землю в безвозмездное пользование. С начала июля участками под строительство жилья обеспечили 259 специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Предоставление земельных участков регламентировано законом Московской области №144/2021-ОЗ, инициированным губернатором региона Андреем Воробьевым. Это позволяет поддержать работающих и привлечь новых врачей редких специальностей в удаленные от МКАД округа.

С июля было подано свыше 360 заявлений на предоставление участков. Минмособлимущество вместе с администрациями муниципалитетов подбирают участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства и передают их в безвозмездное пользование на 6 лет. После строительства дома участок можно оформить в собственность.

«В работе - еще более 100 заявок. Наибольшее количество врачей охватили в городских округах Домодедово, Воскресенск, Дмитровский, Павловский Посад, Бронницы и Коломна. Мы рады, что данная мера поддержки востребована у врачей региона», - отметила зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Претендовать на земельный участок могут врачи, работающие в областном медучреждении. Они должны иметь не менее 3 лет стажа по одной из 36 специальностей в 31 округе Подмосковья.

«Администрации городских округов Подмосковья активно работают по подбору и предоставлению земельных участков врачам. В короткие сроки медработникам уже предоставлены несколько сотен участков», - рассказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Она добавила, что для врачей созданы максимально комфортные условия, в сборе документов по выбранному участку им помогают представители администрации.