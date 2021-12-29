РИАМО - 29 дек. В квартире одного из жилых домов на улице Героев Панфиловцев в столице произошел взрыв. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент случился на кухне. Сама квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома. Предварительно, в результате произошедшего есть один пострадавший.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные городские службы. Газовое оборудование в квартире не нарушено, окна на кухне разбиты взрывной волной.

По данным источника, в квартире могла взорваться петарда. Подробности происшествия в данный момент выясняются.